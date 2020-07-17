В Роскачестве дали совет по выбору вина для пикника

Специалисты Роскачества дали советы по выбору вина для пикника. Об этом сообщает ТАСС.

Так, белое вино для пикника не должно быть слишком простым и легким.

«В начале, пока костер еще не разведен, а еда не готова, на аперитив можно выпить белого вина из ароматного сорта винограда», — отмечают эксперты.

При этом под птицу, рыбу и мясо на гриле лучше выпить что-то сложнее из классических сортов винограда – Шардоне или Рислинг с небольшой выдержкой в дубе.

С красными винами ситуация обратная. Для пикника подойдут вина не очень сложные, но достаточно сбалансированные, с хорошо выраженными фруктовыми и пряными оттенками во вкусе. Так, к шашлыку подойдет красное вино из сорта винограда Саперави или автохтоный Красностоп.

Кроме того, для отдыха на природе подойдут игристые вина, однако необходимо подать их при правильной температуре.

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