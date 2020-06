WP: Мелания Трамп пересмотрела брачный контракт перед переездом в Белый дом

Переезд первой леди США Мелании Трамп в Белый дом после инаугурации Дональда Трампа задержался из-за пересмотра условий брачного контракта, сообщает The Washington Post со ссылкой на книгу репортера издания Мэри Джордан.

В книге «The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump» («Искусство ее сделки: Нерассказанная история Мелании Трамп» – примечание «Газета.Ru») Мэри Джордан утверждает, что первая леди решила пересмотреть условия контракта на фоне новостей об изменах Трампа, которые появлялись во время предвыборной кампании.

Кроме того, условия изначального контракта «не были невероятно щедры», указано в материале.

Отмечается, что сама Мелания Трамп объясняет задержку переезда в Белый дом нежеланием прерывать школьный год сына Бэррона.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Мелания Трамп впервые за месяц появилась на публике

— Мелания Трамп сфотографировалась с маской для мотивации американцев

— Теория заговора о подмене жены Трампа двойником вновь охватила сеть