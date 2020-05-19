ВОЗ: в России снизилось число школьников с лишним весом

Количество школьников, страдающих ожирением, снизилось в России за последние несколько лет, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные исследования ВОЗ «Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья».

Данные специалистов опубликованы за период 2017-2018 годов, они сравниваются с аналогичными показателями в 2013-2014 годах.

«Наблюдается снижение процента респондентов, имеющих лишний вес или ожирение. Так, среди 11-летних девочек наблюдается снижение этого показателя с 19% до 14%, а среди 11-летних мальчиков – с 30% до 27%», — пишут ученые.

В исследовании также сообщается, что рост числа российских детей с избыточным весом наблюдается лишь в одной возрастной группе — у 15-летних девочек. Этот показатель за указанный период вырос с 8% до 12%.

По словам ученых, большинство подростков в мире не соблюдают действующие рекомендации в отношении питания, что отрицательно сказывается на их здоровье. Каждый четвертый подросток ест сладости ежедневно, а каждый шестой пьет регулярно сахаросодержащие напитки.

Исследование ВОЗ проводилось на основе анализа данных 227 441 детей и подростков в возрасте 11, 13 и 15 лет в 45 странах мира.

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