Психолог назвала лучшее время для украшения новогодней елки

Психолог ГБУ «Московская служба психологической помощи населению» Наталья Болдырева рассказала, рассказала, когда лучше украшать новогоднюю елку. Об этом сообщает агентство новостей «Москва».

По ее словам, елку лучше украшать во второй половине декабря, чтобы атмосфера праздника не стала привычной и не успела надоесть. Если хочется украсить пространство заранее, то это можно сделать, однако особенные ритуалы лучше отложить на 31 декабря, чтобы усилить и поддержать ощущение наступающего праздника.

«Елку лучше наряжать в самый канун Нового года, создавая тем самым нужное предвкушение. Если она уже была наряжена заранее, приберегите на 31 декабря гирлянды или какие-то другие знаковые украшения», — добавила Болдырева.

Также психолог посоветовала заранее позаботиться о подарках для близких.

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