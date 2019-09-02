Зеленский с женой не дали сфотографировать сына-первоклассника

Журналистам в Киеве не позволили снимать прибытие в школу сына-первоклассника президента Украины Владимира Зеленского Кирилла. Об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что сотрудники СМИ собрались у школы, где учится сын Зеленского, но снять мальчика не удалось. Супруга президента Елена Зеленская попросила убрать камеру

«Уберите камеру», — сказала она и закрыла ее рукой.

«Зачем вы моего сына снимаете?», — поинтересовался у журналистов сам Зеленский.

Отмечается, что старшая дочь Зеленских Александра учится в той же школе в 9-м классе.

Ранее супруга президента Украины Елена Зеленская в инстаграме рассказала, что их сын Кирилл пошел в первый класс.