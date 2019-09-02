Зеленский с женой не дали сфотографировать сына-первоклассника
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Журналистам в Киеве не позволили снимать прибытие в школу сына-первоклассника президента Украины Владимира Зеленского Кирилла. Об этом сообщают местные СМИ.
Отмечается, что сотрудники СМИ собрались у школы, где учится сын Зеленского, но снять мальчика не удалось. Супруга президента Елена Зеленская попросила убрать камеру
«Уберите камеру», — сказала она и закрыла ее рукой.
«Зачем вы моего сына снимаете?», — поинтересовался у журналистов сам Зеленский.
Отмечается, что старшая дочь Зеленских Александра учится в той же школе в 9-м классе.
Ранее супруга президента Украины Елена Зеленская в инстаграме рассказала, что их сын Кирилл пошел в первый класс.