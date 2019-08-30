Поклонская рассказала о радикальных переменах в личной жизни

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Депутат Госдумы России Наталья Поклонская на похоронах главы самопровозглашенной ДНР Александра... Депутат Госдумы России Наталья Поклонская на похоронах главы самопровозглашенной ДНР Александра...
Депутат Госдумы России Наталья Поклонская на похоронах главы самопровозглашенной ДНР Александра...
Сергей Аверин/РИА «Новости»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала о радикальных изменениях, которые произошли в ее личной жизни. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, она не считает необходимым давать отчет о своей духовной жизни публично.

«Она будет закрыта для прессы, как и личная, в которой тоже произошли радикальные перемены, о которых даже никто не догадывается», — заявила Поклонская.

Она добавила, что до «предъявления декларации» эта информация останется тайной.

Ранее Поклонская рассказала об исцелении после явившегося во сне святого.