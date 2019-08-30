Поклонская рассказала о радикальных переменах в личной жизни
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Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала о радикальных изменениях, которые произошли в ее личной жизни. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, она не считает необходимым давать отчет о своей духовной жизни публично.
«Она будет закрыта для прессы, как и личная, в которой тоже произошли радикальные перемены, о которых даже никто не догадывается», — заявила Поклонская.
Она добавила, что до «предъявления декларации» эта информация останется тайной.
Ранее Поклонская рассказала об исцелении после явившегося во сне святого.