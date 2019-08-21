Большинство россиян не любит фотографироваться, показал опрос

Большинство россиян старше 18 лет не любит фотографироваться, однако делают это с разной периодичностью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.

Отмечается, что 82% жителей России не любят фотографироваться. Больше всего такое мнение распространено среди людей старше 60 лет – 88% и тех, кто практически не использует интернет – 88%. Также это актуально среди жителей, которые живут в деревнях и селах – 87%.

При этом 70% респондентов регулярно фотографируется.

Кроме того, мужчины менее склонны фотографироваться (84%), чем женщины (79%).

Больше всего любят позировать перед камерой молодежь в возрасте от 18 до 24 лет –34%.

Также 47% россиян не довольны, как получаются на снимках. Из них чаще всего это женщины (52%), люди в возрасте от 45 до 59 лет (52%) и старше 60 лет (55%).

Фотографии устраивают 45% граждан. Об этом заявили 49% мужчин, 66% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет и 57% от 25 до 34 лет.

Опрос проводился среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью.

Ранее опрос показал, что почти половина россиян никогда не играла в видеоигры .