Фото маленькой Ким Кардашьян появилось в Сети

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян в инстаграме поделилась своей детской фотографией.

На снимке Кардашьян сидит на руках у своей бабушки Хелен

При этом будущая звезда реалити-шоу носит на голове шапку в виде ушей Микки Мауса.

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян впервые показала фото четвертого ребенка.