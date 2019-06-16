Кейт Миддлтон надела платье «задом наперед»

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон посетила банкет в честь Недели National Addictions Awarenes, на котором появилась в необычном платье. Фотография размещена в официальном инстаграме королевской семьи.

На фотографии она запечатлена а кремовом платье с открытыми плечами, созданном модельером Barbara Cassola. Из-за того, что молния на наряде расположена спереди, некоторым СМИ показалось, что платье надето «задом наперед».

Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон повторила образ королевы Испании Летисии.