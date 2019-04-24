Трампу не разрешат остановиться в Букингемском дворце

Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья Трамп не смогут жить в Букингмеском дворце во время предстоящего визита в Великобританию. Об этом сообщает Daily Mail.

Как отмечается, у его предшественника Барака Обамы такая возможность была.

В материале говорится, что американский лидер не сможет жить во дворце из-за ремонтных работ.

Подчеркивается, что это весьма необычно для такого важного визита, однако у королевской семьи не было никакого плохого намерения. Работы начались осенью прошлого года, задолго до того, как появилась идея пригласить Трампа в страну.

Ранее сообщалось, что Елизавета II пригласила президента США и его жену в Великобританию.