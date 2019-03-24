Меган Маркл и принц Гарри потратили почти $4 млн на ремонт нового дома

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Меган Маркл и принц Гарри, согласно примерным оценкам, потратили на ремонт своего коттеджа Фрогмор в Виндзоре £3 млн ($3,96 млн). Об этом сообщает Daily Mirror.

Издание при этом выяснило, что пара выделила £50 тыс. ($66 тыс.) на шумоизоляцию в доме.

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Как отмечается, это было сделано для того, чтобы Маркл и принца Гарри не тревожили звуки самолетов, летящих из аэропорта Хитроу. В среднем каждые полчаса выполняются 14 рейсов.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл намерена провести вторую вечеринку в честь ребенка.