Кейт Миддлтон пообщалась с роботом

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон и британская королева Елизавета II посетили выставку робототехники, сообщает Sky News.

Как отмечается, это произошло на открытии новых объектов в Королевском колледже Лондона.

В материале говорится, что во время мероприятия Миддлтон пожала руку роботу и сказала, что ей «очень приятно познакомиться» с ним.

Ранее сообщалось, что британская королева сделала первый пост в инстаграме, в котором она опубликовала фотографию письма ее прапрадеду принцу Альберту от Чарльза Бэббиджа, который стоял у истоков создания первого в мире компьютера.