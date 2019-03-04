Британская королевская семья начала борьбу с троллингом

Британская королевская семья обратилась к своим подписчикам в социальных сетях и попросила их не оскорблять членов королевской семьи и друг друга. Текст обращения размещен на официальном сайте.

Как отмечается, новые правила должны сделать общение в социальных сетях более безопасным, а также создать обстановку для дискуссий, предложений и комментариев.

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«Мы просим всех, кто подписан на наши каналы, проявлять благородство, доброту и уважение ко всем членам нашей общины в социальных сетях», — говорится в сообщении.

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