Кейт Миддлтон удивила британцев приходом в магазин

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В Великобритании супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон удивила покупателей, когда появилась в дисконт-магазине The Range, чтобы купить рождественские подарки. Об этом пишет The Sun.

Как отмечается, она приобрела в том числе детские книги и принадлежности для рисования, которые, скорее всего, предназначены для других членов королевской семьи. Посетители сфотографировали Миддлтон, когда она стояла в очереди вместе с другими покупателями.

Ранее стала известна причина критики Кейт Миддлтон со стороны Елизаветы II.