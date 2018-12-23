Императора Японии пришли поздравить с юбилеем более 75 тысяч человек

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Более 75 тысяч человек пришли к Императорскому дворцу в Токио, чтобы поздравить с 85-летием императора страны Акихито, передает Reuters.

Как отмечается, никогда еще японского императора не приходило поздравить такое количество человек.

30 апреля 2019 года Акихито планирует отречься от престола в пользу своего сына — 58-летнего наследного принца Японии Нарухито.

Ранее сообщалось, что Акихито дал последнюю пресс-конференцию в качестве императора Японии.