Дочь Джеки Чана вступила в однополый брак

Дочь актера Джеки Чана Этта У Чжолинь вступила в брак с моделью из Канады Энди Отом. Об этом девушка написала в инстаграме.

19-летняя Чжолинь выложила фотографию, где они с Отом держат сертификат о браке, где написано, что свадьба прошла 8 ноября в Торонто.

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«Если вы никогда не откажетесь от своей любви и вложите все свое сердце в семью, о которой вы мечтали, открытое сознание и горячее сердце помогут вам достичь счастья», — написала девушка.

В 2017 году сообщалось, что Этта У Чжолинь совершила попытку самоубийства.