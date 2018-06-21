Премьер Новой Зеландии впервые стала матерью
Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн родила девочку. Об этом сообщает The New Zealand Herald.
Как отмечается, находящаяся на посту премьер-министра Новой Зеландии с октября 2017 года Ардерн впервые стала матерью. Отцом ребенка является телеведущий Кларк Гейфорд.
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На своей странице в инстаграме Ардерн разместила фотографию новорожденной дочери.
Ранее сообщалось, что 35-летняя голливудская звезда Кирстен Данст родила сына от своего жениха, актера Джесси Племонса.