Основатель Guess уйдет в отставку из-за обвинений в домогательствах

Соучредитель Guess Пол Марчиано покинул пост исполнительного председателя правления компании из-за обвинений в домогательствах, сообщает «Би-би-си».

Место занял его брат Морис Марчиано, также соучредитель бренда.

Комитет, занимающийся расследованием, заявил, что в ряде случаев не смог подтвердить обвинения против Марчиано, но признал его виновным в неподобающем обращении с моделями и фотографами.

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Компания рассказала, что в процессе расследования были опрошены 40 человек и рассмотрены 1,5 млн страниц документов.

Впервые обвинения против Марчиано в феврале выдвинула модель Кейт Аптон, слова которой подтвердил фотограф. Пола Марчиано обвиняют в неприличных высказываниях и сообщениях, а также в поцелуях и объятиях против воли.

Отмечается, что Guess и Марчиано лично выплатят пятерым пострадавшим $500 тыс.

Пол Марчиано сохранит за собой пост креативного директора бренда и покинет компанию по истечении контракта 30 января 2018 года.

Ранее сообщалось, что один из основателей культовой студии Pixar и глава анимационного подразделения Disney Джон Лассетер с 2019 года больше не будет работать на медиакорпорацию. Креативного продюсера обвиняют в неподобающем поведении и сексуальных домогательствах.