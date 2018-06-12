Появилось меню обеда на встрече Трампа и Ким Чен Ына

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Белый дом опубликовал меню обеда с блюдами, которыми угостят участников саммита США-КНДР в Сингапуре.

Как отмечается, в качестве закуски будут поданы коктейль из креветок с салатом из авокадо, а также салат с зеленым манго с медово-лаймовым соусом и кальмарами. Затем глав государств и членом делегаций стран угостят говяжьими ребрышками с картофелем, приготовленной на пару брокколи, свининой с рисом и соусом чили и треской с овощами. На десерт подадут тарталетку с темным шоколадом, ванильное мороженое и французский пирог.

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Ранее американский президент Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын закончили в Сингапуре встречу тет-а-тет.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи двух лидеров.