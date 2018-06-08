Трамп объяснил, почему Меланья не поехала с ним на саммит G7

Американский президент Дональд Трамп рассказал, почему его супруга Меланья не будет сопровождать его во время поездок на саммит G7 и на встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Сингапуре. Об этом пишет The Washington Post.

По словам Трампа, жена хотела его сопровождать, но не смогла. Президент объяснил, что врачи не разрешили первой леди США летать в течение месяца после операции.

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«Она (Меланья Трамп. — Газета.Ru) перенесла большую операцию. Это была почти четырехчасовая операция», — заявил Трамп.

Он добавил, что в настоящее время жена чувствует себя прекрасно.

Ранее Трамп выразил возмущение в связи с тем, как в СМИ освещалось состояние его супруги Меланьи Трамп после перенесенной ею операции на почках.