Меланья Трамп вернулась в Белый дом после операции

Супруга американского президента Дональда Трампа Меланья вернулась в белый дом после операции, сообщает Fox News.

Отмечается, что она отдыхает и чувствует себя хорошо.

Меланья Трамп также поблагодарила всех, кто передавал ей пожелания скорейшего выздоровления.

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Ранее первая леди США Меланья Трамп в твиттере рассказала о своем самочувствии после операции на почках.

С 14 мая первая леди США находилась в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. Отмечается, что Меланья Трамп с нетерпением ждет возможности вернуться к работе.