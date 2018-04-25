В испанской деревне нашли женщину-двойника Дональда Трампа
В сети получила популярность фотография двойника американского президента Дональда Трампа, которым является пожилая испанка из региона Кабана-де-Бергантиньо. Об этом пишет The Huffington Post.
Как отмечается, женщина уже более 40 лет проживает вместе с мужем в этой сельской местности. У нее нет телефона и компьютера, а получившая распространение фотография была сделана испанской журналисткой, которая готовила материал о том, как фермеры справляются в последствиями шторма в регионе.
Ранее американский актер Алек Болдуин получил телевизионную премию «Эмми» за пародию на президента США Дональда Трампа в комедийном телешоу Saturday Night Live.
Donald Trump na Costa da Morte pic.twitter.com/HQhAce25yM— Paco Mariño (@Laboreiro) 21 апреля 2018 г.