В испанской деревне нашли женщину-двойника Дональда Трампа

В сети получила популярность фотография двойника американского президента Дональда Трампа, которым является пожилая испанка из региона Кабана-де-Бергантиньо. Об этом пишет The Huffington Post.

Как отмечается, женщина уже более 40 лет проживает вместе с мужем в этой сельской местности. У нее нет телефона и компьютера, а получившая распространение фотография была сделана испанской журналисткой, которая готовила материал о том, как фермеры справляются в последствиями шторма в регионе.

Ранее американский актер Алек Болдуин получил телевизионную премию «Эмми» за пародию на президента США Дональда Трампа в комедийном телешоу Saturday Night Live.