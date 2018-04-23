Кейт Миддлтон показала новорожденного сына

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Супруга принца Уильяма герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон вышла из больницы после родов мальчика. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Ранее принц Уильям привел свою двухлетнюю дочь принцессу Шарлотту и четырехлетнего принца Джорджа в больницу, чтобы они повидали их новорожденного брата.

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Также ранее стало известно, что новорожденный весит примерно 3,8 кг. Роды прошли в госпитале Святой Марии в Паддингтоне. Это уже третий ребенок королевской четы. Мальчик стал пятым в очереди на британский престол.

«Газета.Ru» следит за развитием событий вокруг пополнения в королевской семье Великобритании.