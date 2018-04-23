Кейт Миддлтон показала новорожденного сына
Супруга принца Уильяма герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон вышла из больницы после родов мальчика. Об этом сообщает телеканал Sky News.
Ранее принц Уильям привел свою двухлетнюю дочь принцессу Шарлотту и четырехлетнего принца Джорджа в больницу, чтобы они повидали их новорожденного брата.
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Также ранее стало известно, что новорожденный весит примерно 3,8 кг. Роды прошли в госпитале Святой Марии в Паддингтоне. Это уже третий ребенок королевской четы. Мальчик стал пятым в очереди на британский престол.
«Газета.Ru» следит за развитием событий вокруг пополнения в королевской семье Великобритании.