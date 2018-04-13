СМИ: у Трампа есть внебрачный ребенок

У американского президента Дональда Трампа есть внебрачный ребенок. Об этом пишет The New York Post со ссылкой на экс-привратника жилого комплекса Trump World Tower в Нью-Йорке Дино Саджудина.

По имеющимся данным, таблоид National Enquirer выплатил Саджудину $30 тыс. за согласие на публикацию этой информации, но она так и не была обнародована. По контракту, Саджудину пришлось бы выплатить $1 млн., если бы она рассказал о сделке или сообщил о ребенке президента кому-то еще.

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«Сегодня я проснулся и узнал, что наше с AMI (компания American Media Inc., издающая таблоид National Enquirer. — Газета.Ru) конфиденциальное соглашение, связанное с президентом Трампом, просочилось в прессу», — сказал Саджудин.

Он добавил, что во время работы в комплексе ему было дано указание не осуждать бывшую экономку за связь с начальником. Отмечается, что женщина отрицает, что у нее с Трампом был роман.

Ранее экс-глава ФБР Джеймс Коми в мемуарах сравнил президента США Дональда Трампа с мафиози.