СМИ: камни британской монаршей короны прятали в банке от печенья во время Второй мировой

Драгоценные камни из короны монарха Великобритании прятали в банке из-под печенья во время Второй мировой войны, сообщает Daily Mirror со ссылкой на данные готовящегося документального фильма о коронации Елизаветы II.

Для того, чтобы защитить драгоценности короны в случае вторжения войск нацистской Германии, король Георг VI приказал спрятать их в Виндзорском замке. Камни были помещены в жестяные банки из-под печенья и закопаны под секретным выходом из замка.

Ранее Елизавета II рассказала о тяжести своей короны.