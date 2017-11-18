Вдова музыканта Джона Леннона, художница Йоко Оно выиграла суд против бара «Йоко Моно» в Гамбурге, сообщает NDR.

Оно заявила, что использование баром названия, слишком похожего на ее имя, незаконно. Суд признал иск справедливым, отметив, что у стороннего наблюдателя может сложиться ощущение о связи истца и заведения.

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«Меня очень печалит то, что произошло. Мы надеялись, что сможем сохранить имя», — заявил владелец бара Нима Гаруш-Пур.

Ранее стало известно, что Йоко Оно хотят признать соавтором песни Леннона Imagine.