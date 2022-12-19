19 декабря 2022, 10:36 Инфографика Как стоимость футболистов повлияла на итоговый результат ЧМ-2022

18 декабря завершился чемпионат мира по футболу 2022 года. В финальном матче победу одержала сборная Аргентины, переигравшая национальную команду Франции в серии пенальти. Бронзовыми медалистами турнира стали хорваты, которые в матче за третье место оказались сильнее Марокко — 2:1.



«Газета.Ru» представляет инфографику, на которой представлены результаты каждой из 32 команд-участниц на турнире, место в рейтинге ФИФА на момент старта ЧМ-2022, а также общая трансферная стоимость игроков сборных.