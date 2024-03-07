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Сколько голосов получал Путин на выборах

Владимир Путин участвовал в выборах на пост главы государства пять раз. Впервые это произошло в 2000 году после объявления действующего лидера Бориса Ельцина о добровольном уходе с президентского поста. Всего в голосовании участвовали 11 претендентов, Путин получил 52,94% голосов. Второе место занял возглавляющий КПРФ Геннадий Зюганов с 29,21%.
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Алина Джусь/"Газета.Ru"

В 2004 году Путин стал первым кандидатом-самовыдвиженцем, зарегистрированным ЦИК. За президентский пост тогда боролись шесть кандидатов. Путин победил с 71,31%, снова обойдя кандидата КПРФ — Николая Харитонова (13,69%).

В 2012 году действующий президент РФ Дмитрий Медведев не баллотировался на второй срок и предложил выдвинуть кандидатом от «Единой России» председателя партии Владимира Путина, который занимал пост премьер-министра. Его также поддержали партии «Патриоты России» и «Правое дело». Путин обошел пять кандидатов в президенты, получив 63,6% голосов. На втором месте оказался лидер КПРФ Геннадий Зюганов (17,18%).

Выборы 2018 года Путин выиграл с 76,69% голосов. Второе место занял представитель КПРФ Павел Грудинин, набравший 11,77%. Всего в голосовании участвовали восемь кандидатов.

В 2024 году Путин участвовал в выборах как самовыдвиженец. Другими кандидатами были Николай Харитонов от КПРФ, представитель «Новых людей» Владислав Даванков, а также глава ЛДПР Леонид Слуцкий. По предварительным данным, после обработки 99,67% протоколов Путин получил 87,32%.

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