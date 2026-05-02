Губернатор мексиканского штата покидает пост после обвинений США в наркоторговле

Губернатор мексиканского штата Синалоа Рубен Роча Мойя, которого США обвиняют в наркоторговле, сообщил о своем решении временно сложить полномочия на время расследования, проводимого в Мексике. Об этом политик написал в соцсети Х.

«Я информирую жителей Синалоа, что подал конгрессу штата прошение о временном освобождении меня от должности губернатора, пока продолжается расследование», — заявил Мойя, добавив, что пошел на этот шаг, чтобы облегчить работу мексиканских властей в процессе расследования.

На днях министерство юстиции США объявило о выдвижении обвинений против губернатора и девяти других действующих и бывших чиновников, которых подозревают в связях с наркокартелем «Синалоа» и поставках наркотиков на американский рынок. Сам губернатор опроверг все обвинения, назвав их безосновательными.

Министерство иностранных дел Мексики подтвердило получение запросов от США о предварительном задержании и экстрадиции действующих и бывших чиновников штата Синалоа, включая губернатора. Эти запросы были переданы в генеральную прокуратуру для правовой оценки. В прокуратуре отметили, что имеющиеся материалы не содержат достаточных доказательств.

