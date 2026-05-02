Зеленский прокомментировал итоги телефонного разговора с Фицо

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, в ходе которого была обсуждена возможность их личной встречи в скором времени. Об этом президент написал в своем Telegram-канале.

«Только что завершил разговор с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Нам необходимо укреплять связи между нашими странами, и оба мы заинтересованы в этом. Особенно важно, что Словакия поддерживает стремление Украины к членству в Европейском Союзе и готова делиться своим опытом интеграции», – отметил Зеленский.

Он также выразил благодарность Фицо за приглашение посетить Братиславу и обсудил возможность скорой личной встречи. Команды обоих лидеров работают над составлением графика.

Фицо по итогам переговоров сообщил, что, несмотря на различия во взглядах на некоторые вопросы, они с Зеленским выразили заинтересованность в хороших и дружеских отношениях между двумя странами. Премьер подтвердил, что Словакия поддерживает стремление Украины вступить в Европейский Союз, так как желает соседнему государству стать стабильной и демократической страной.

Ранее Фицо согласился поехать в Киев несмотря на угрозу покушения.