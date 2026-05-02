В Адлере звезду КВН насмерть сбила машина

В Адлере в результате ДТП погибла актриса команды КВН «Утомленные солнцем» Елена Рыбалко. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, 53-летняя артистка переходила трассу в неположенном месте, когда ее сбил автомобиль Toyota. От полученных травм она скончалась на месте.

Рыбалко выступала в составе команды «Утомленные солнцем» в Высшей лиге КВН в 2000-х годах. После победы команды в 2003 году ее активность снизилась, и она участвовала преимущественно в юбилейных играх.

