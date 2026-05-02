Силы ПВО отразили атаку 215 беспилотников. Военная операция, день 1529

Президент Украины Владимир Зеленский отчаялся убедить главу Белого дома Дональда Трампа поддержать Киев в военном конфликте с Россией, сообщило издание Politico. По этой причине, как говорится в публикации, он приступил к разработке новой стратегии.

«Зеленский отходит от попыток убедить Соединенные Штаты оставаться вовлеченными в конфликт», — отмечает Politico.

Обозреватели утверждают, что в настоящий момент многие граждане Украины уже разочаровались в США, а Зеленский стал проявлять большую осторожность по отношению к Вашингтону.