Силы ПВО отразили атаку 215 беспилотников. Военная операция, день 1529

Президент США Дональд Трамп «по большей части переключил внимание с продолжающегося конфликта на Украине» на военную операцию против Ирана, пишет Politico. При этом Трамп по-прежнему недоволен отсутствием поддержки европейских стран в ближневосточном кризисе — а это, в свою очередь, «подталкивает их скорее снижать зависимость от Вашингтона».
«Разногласия между администрацией Трампа и европейскими союзниками начинают казаться непримиримыми», - подчеркивает газета.
Президент Украины Владимир Зеленский отчаялся убедить главу Белого дома Дональда Трампа поддержать Киев в военном конфликте с Россией, сообщило издание Politico. По этой причине, как говорится в публикации, он приступил к разработке новой стратегии.
«Зеленский отходит от попыток убедить Соединенные Штаты оставаться вовлеченными в конфликт», — отмечает Politico.
Обозреватели утверждают, что в настоящий момент многие граждане Украины уже разочаровались в США, а Зеленский стал проявлять большую осторожность по отношению к Вашингтону.
❗ За ночь дежурные силы ПВО перехватили над регионами России 215 беспилотников противника, сообщили в Минобороны РФ.
Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Московской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.
Вооруженные силы России ночью нанесли удары по двум портам Одесской области — в Измаиле и Большой Одессе, сообщает украинское издание «Страна.ua».
Президент США Дональд Трамп во время мероприятия во Флориде признал, что урегулирование украинского конфликта — непростая задача, но все равно надеется, что Соединенные Штаты смогут добиться мира.
«Думаю, у нас получится довести это дело до конца, однако это непросто», — сказал он.
Ночью все округа Херсонской области были полностью или частично обесточены, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Перед этим в регионе объявлялась опасность ударов БПЛА. Энергетики и аварийные службы работают над устранением аварии, информации о подключении к настоящему времени нет.
В небе Ленинградской области уничтожены два беспилотника противника, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
Шесть беспилотников сбиты за ночь над московским регионом, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, сведений о пострадавших нет.
Минувшей ночью беспилотники были уничтожены в Неклиновском и Миллеровском районах Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.
Над Тульской областью уничтожены семь украинских БПЛА, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
Ночью над Калужской областью были сбиты восемь беспилотников, сообщил губернатор Владислав Шапша. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
Сегодня 1529-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.