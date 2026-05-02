В Тульской области отразили атаку ВСУ

Губернатор Миляев: силы ПВО сбили еще четыре дрона ВСУ над Тульской областью

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще четыре беспилотника ВСУ ад Тульской областью. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

По его словам, пострадавших нет.

Также чиновник заявил, что, согласно предварительным данным, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

Утром в субботу Миляев рассказал, что системы противовоздушной обороны сбили над Тульской областью еще пять украинских беспилотников, их общее количество увеличилось до 12.

По данным министерства обороны России, в период с 20:00 (по московскому времени) 1 мая до 8:00 2 мая средства ПВО ликвидировали 215 украинских дронов над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее в Кремле прокомментировали продолжающиеся атаки украинских беспилотников в России.