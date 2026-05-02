Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Армия

В Тульской области отразили атаку ВСУ

Губернатор Миляев: силы ПВО сбили еще четыре дрона ВСУ над Тульской областью
Shutterstock

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще четыре беспилотника ВСУ ад Тульской областью. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

По его словам, пострадавших нет.

Также чиновник заявил, что, согласно предварительным данным, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

Утром в субботу Миляев рассказал, что системы противовоздушной обороны сбили над Тульской областью еще пять украинских беспилотников, их общее количество увеличилось до 12.

По данным министерства обороны России, в период с 20:00 (по московскому времени) 1 мая до 8:00 2 мая средства ПВО ликвидировали 215 украинских дронов над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее в Кремле прокомментировали продолжающиеся атаки украинских беспилотников в России.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!