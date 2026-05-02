Российские гимнастки взяли золото в групповых упражнениях на Кубке Европы

Российские гимнастки выиграли золотые медали на Кубке Европы в групповых упражнениях.

Золото России принесли Злата Ремчукова, Николь Андрончик, Алина Прощалыкина, Дарья Мельник и Нелли Реуцкая. Они стали лучшими в упражнениях с обручами и булавами. Второе место заняла сборная Белоруссии. Замкнула тройку сильнейших сборная Украины.

Российские гимнастки выступают в нейтральном статусе. Соревнования завершатся 3 мая.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Такая же позиция была применена и для Олимпиады в 2026 году, несколько спортсменов были допущены на Игры в нейтральном статусе.

Ранее гимн России прозвучал на Кубке мира.