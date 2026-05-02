В Москве отправили под домашний арест зампреда ВЭБ.РФ

Тверской суд Москвы поместил под домашний арест члена совета директоров «Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики» и заместителя председателя госкорпорации ВЭБ.РФ Артема Довлатова по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу судов общей юрисдикции.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Других подробностей не приводится.

46-летний Довлатов начал работать в ВЭБ.РФ в 2016 году. В 2017 году назначен заместителем председателя госкорпорации. С 2018 года занимал должность исполняющего обязанности генерального директора ВЭБ-лизинг. С 2020 года является заместителем председателя ВЭБ.РФ.

30 апреля сообщалось, что мэра Уфы Ратмира Мавлиева заключили под стражу, его подозревают в превышении полномочий и получении крупной взятки. Его и еще троих фигурантов подозревают в незаконном отчуждении земельного участка площадью более 1,3 тыс. кв. м, расположенного на территории санатория «Радуга».

Кроме того, по данным следствия, в 2025 году чиновник вымогал взятку за покровительство от застройщиков, требовал от коммерсантов купить ему земельный участок и собирал «дань» с коммерческих организаций под видом добровольных пожертвований через подставные фонды.

Ранее экс-главу Ижевска осудили по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.