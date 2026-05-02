Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Армия

«Лидирующие позиции в НАТО»: названа неожиданная страна — поставщик оружия Украине

Посол РФ Заков: Северная Македония оказывает военно-техническую помощь Киеву
AP

Северная Македония оказывает военно-техническую помощь Украине, заявил в интервью ТАСС российский посол в балканской республике Дмитрий Зыков.

Дипломат объяснил, что позиция Скопье в отношении конфликта Москвы и Киева определена его евро-атлантическим направлением внешней политики. Власти республики оказывают Украине не только политическую поддержку — есть и многочисленные факты оказания ему военно-технической помощи (передачи вооружений, военной техники, боеприпасов и оказания услуг по укреплению их обороноспособности. — «Газета.Ru»).

«Причем, как здесь любят повторять, Скопье в этой поддержке в пересчете на душу населения занимает в НАТО лидирующие позиции», — сказал Зыков.

Он выразил глубокое разочарование из-за такой позиции Северной Македонии и выразил уверенность в том, что эти антироссийские шаги не соответствуют интересам народа балканской республики.

Накануне российские государственные информагентства ТАСС и РИА Новости сообщили, что предприятия из Сербии и Боснии и Герцеговины продолжают поставлять оружие Киеву, несмотря на запрет. Источник агентств отметил, что компании считают введенные властями ограничения формальными и для их обхода используют схему доставки через третьи страны с фальшивыми сертификатами. О ней еще в прошлом году заявляли в Службе внешней разведки РФ. Тогда президент Сербии Александар Вучич говорил, что часть утверждений СВР не соответствует действительности, и обещал тщательнее следить за сделками.

Теперь вы знаете
Как получить справки от психиатра и нарколога не по прописке? Быстро, без очередей и по закону
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!