Северная Македония оказывает военно-техническую помощь Украине, заявил в интервью ТАСС российский посол в балканской республике Дмитрий Зыков.

Дипломат объяснил, что позиция Скопье в отношении конфликта Москвы и Киева определена его евро-атлантическим направлением внешней политики. Власти республики оказывают Украине не только политическую поддержку — есть и многочисленные факты оказания ему военно-технической помощи (передачи вооружений, военной техники, боеприпасов и оказания услуг по укреплению их обороноспособности. — «Газета.Ru»).

«Причем, как здесь любят повторять, Скопье в этой поддержке в пересчете на душу населения занимает в НАТО лидирующие позиции», — сказал Зыков.

Он выразил глубокое разочарование из-за такой позиции Северной Македонии и выразил уверенность в том, что эти антироссийские шаги не соответствуют интересам народа балканской республики.

Накануне российские государственные информагентства ТАСС и РИА Новости сообщили, что предприятия из Сербии и Боснии и Герцеговины продолжают поставлять оружие Киеву, несмотря на запрет. Источник агентств отметил, что компании считают введенные властями ограничения формальными и для их обхода используют схему доставки через третьи страны с фальшивыми сертификатами. О ней еще в прошлом году заявляли в Службе внешней разведки РФ. Тогда президент Сербии Александар Вучич говорил, что часть утверждений СВР не соответствует действительности, и обещал тщательнее следить за сделками.

