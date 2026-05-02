МЧС предупредило о погодной аномалии в Москве

МЧС: летняя жара придет в регион после затяжных холодов

По-настоящему летняя погода придет в Москву 3 мая после затяжного похолодания. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.

По данным ведомства, днем 3 мая в столице будет 19-21ºС тепла, преимущественно без осадков, будет дуть южный ветер 6-11 м/с.

В ночь на 3 мая температура достигнет всего +6...+8ºС, ожидается юго-западный ветер 3-8 м/с, осадки и опасные метеорологические явления не прогнозируются.

До этого ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что на неделе между майскими праздниками в Московском регионе температура превысит норму на несколько градусов — в некоторых местах воздух прогреется до 22ºС.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в эти дни до России доберется субтропическое тепло, а в Москву и область наконец придет метеорологическое лето.

