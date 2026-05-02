В Подмосковье вспыхнул склад на 2 тыс. «квадратов»

В Краснозаводске пожар на складе локализовали на 2 тыс. кв. метров

В подмосковном Краснозаводске загорелся склад, сообщает в Telegram-канале управление МЧС по Московской области.

В ведомстве заявили, что пожар произошел в первом строении дома №7 на улице Летчика Монетова. К его тушению привлекли 28 человек и семь единиц техники. Сначала огонь распространился на 700 кв. м, а потом его площадь увеличилась до 2 тыс. «квадратов».

В посте уточняется, что возгорание удалось локализовать. Данных о пострадавших не поступало.

До этого в Новосибирске загорелась крыша ресторана у станции метро «Золотая Нива» на улице Бориса Богаткова. Возгорание произошло на кровле и в вентиляции. Вскоре огонь перекинулся на соседний девятиэтажный дом №208/1.

Очевидец снял на видео аварию с мотоциклом и легковушкой, которая произошла перед рестораном со вспыхнувшей крышей. Местный Telegram-канал предположил, что водитель машины наехал на мотоциклиста, потому что отвлекся на пожар.

