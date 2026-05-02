Пожарные ликвидировали крупный пожар в ТЦ в Новосибирской области

Пожарные ликвидировали последствия пожара в ТЦ в Искитиме на 5 тыс. кв. м
Крупный пожар, возникший в торговом центре «Апельсин» в Искитиме Новосибирской области, полностью ликвидирован, площадь повреждений составила 5 тыс. кв. м. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС в Max.

«2 мая в 17:06 (13:06 мск) объявлена полная ликвидация пожара в одноэтажном здании. <...> Общая площадь пожара составила 5 тыс. кв. м», — рассказали в ведомстве.

В МЧС отметили, что пожарные вели борьбу с огнем по двум участкам в условиях экстремально высоких температур и сильной загрузки помещений товарами. Для мониторинга был задействованы беспилотники. Всего в ликвидации пожара задействовали 108 человек и 35 единиц специальной техники.

В настоящее время на месте работают дознаватели МЧС России, им предстоит выяснить причину и обстоятельства произошедшего.

Искитимская межрайонная прокуратура начала проверку по факту пожара.

Пожар в торговом центре на Ленинградской улице начался 1 мая. К моменту прибытия пожарных огонь полностью охватил крышу здания. Под утро открытое возгорание было ликвидировано. Пожару был присвоен четвертый номер сложности.

