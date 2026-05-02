Сырский побывал на передовой в Донбассе

Главком ВСУ Сырский совершил рабочую поездку на передовую в Донбассе

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский написал в Telegram-канале, что поработал на передовой в районе ответственности 11-го и 19-го армейских корпусов, обороняющих Славянско-Краматорскую и Константиновско-Дружковскую агломерации в Донбассе.

Военачальник отметил возросшую активность противника на этом направлении.

Сырский добавил, что встретился с командованием армейского корпуса, 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» и 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады Десантно-штурмовых войск. С ними он обсудил текущую обстановку на передовой, обеспечение ВСУ, идеи по уничтожению вражеской пехоты.

«Основное внимание — эффективному противодействию вражеским БПЛА, обустройству оборонительных рубежей и фортификаций, текущим потребностям частей в боеприпасах и других материально-технических средствах», — сообщил главком.

Он также поблагодарил солдат за службу, храбрость и максимальную самоотдачу.

Накануне президент Владимир Зеленский объявил о проведении масштабной реформы украинской армии. Первоочередной задачей он назвал повышение зарплат военным, но кроме этого анонсировал частичную демобилизацию.

Ранее «Газета.Ru» разобралась, могут ли наземные дроны полностью заменить солдат ВСУ.