В Госдуме призвали бесплатно газифицировать дома после гибели 7 человек при пожаре в ХМАО

В ХМАО во время пожара погибла целая семья из троих взрослых и четверых детей. По мнению председателя партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова, ЧП могло произойти из-за отсутствия в доме газа, на подводку которого у многих семей региона попросту нет денег. Депутат подчеркнул, что коммерческий подход к газификация частных домовладений неоправдан с экономической точки зрения и создает условия для трагических происшествий.

«Страшная трагедия случилась в Югре. Выражаю соболезнования всем родным и близким погибшей семьи. Не хочу забегать вперед, но, как показывает практика, такие пожары обычно случаются, когда либо дом не газифицирован, либо газ отключили за долги. Второе — преступление, первое повод для серьезных выводов. В регионе, который является одним из ведущих добытчиков и переработчиков газа в стране, в 2025 году из 193 населенных пунктов в план догазификации были включены только 53. В администрации Югры поясняют, что нет смысла наращивать темпы догазификации, так как результаты отказываются не востребованы и приводят в пример газифицированный поселок, где из 520 домовладений подключено только пять. А что: неужели никому газ не нужен? Нет, конечно. Еще как нужен, только у людей денег нет на подводку трубы к дому, проект, покупку оборудования и его монтаж», — сказал он.

Миронов уверен, что частные дома необходимо газифицировать бесплатно.

«Я в мае 2021 года призвал бесплатно заводить газ в каждый дом. Без всяких условий и оговорок. Да, на это потребуется больше затрат. Но лучше сразу сделать все по уму, чем буквально зарыть немалые деньги в землю. Так и получилось: вложены колоссальные средства, а толку. А ведь «Газпрому» выгоднее быстрее подключить дом, и скорее получать плату. Но жаба задушила: мол, мы бесплатно газ подвели, а теперь будем драть деньгу. Ну и результат этого жлобства налицо», — заключил он.

В ночь на 2 мая губернатор Югры Руслан Кухарук сообщил, что при пожаре в Высоком рядом с городом Мегион погибла семья из семи человек, в том числе четверо детей. В МЧС уточнили, что огонь ликвидировал жилой дом и баню, повредил гараж. В тушении пожара задействовали 16 человек и четыре единицы техники.

Возможной причиной пожара предварительно называется нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов.

Власти ХМАО взяли ситуацию под контроль. Родным и близким погибших пообещали оказать всю необходимую помощь. Кроме того, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Расследованием займется прокуратура, передает РИА Новости.

