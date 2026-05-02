Семь стран ОПЕК+ договорились о повышении предела нефтедобычи в июне

Семь стран-членов ОПЕК+ предварительно договорились увеличить целевой уровень добычи нефти примерно на 188 тысяч баррелей в сутки в июне, несмотря на выход ОАЭ из альянса. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По информации источников агентства, Алжир, Ирак, Казахстан, Кувейт, Оман, Россия и Саудовская Аравия достигли принципиального соглашения о повышении целевых показателей добычи нефти, продолжая следовать плану, даже несмотря на выход из организации ОАЭ и конфликт в Иране.

Источники отмечают, что добыча увеличится на 206 000 баррелей в сутки, как и в прошлом месяце, из нее исключат долю ОАЭ. Подчеркивается, что увеличение добычи останется в значительной степени символическим до тех пор, пока не возобновится судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти из стран Персидского залива, движение судов по которому пока еще ограничено.

До этого власти ОАЭ приняли решение выйти из состава ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая.

Ранее Ирану пришлось сократить добычу нефти из-за переполненности нефтехранилищ.

 
