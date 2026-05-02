«Мы не хотим мерзнуть ради вашей политики»: в Австрии прошел митинг за выход страны из ЕС

Andy.LIU/Shutterstock/FOTODOM

У здания канцелярии австрийского правительства в Вене собрались протестующие, которые выступили против поддержки Украины и потребовали выхода Австрии из Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Участники акции развернули плакаты с призывами соблюдать нейтралитет Австрии, а также с критикой антироссийских санкций, роста потребительских цен и действий властей.

Среди лозунгов: «Мы не хотим мерзнуть ради вашей политики», «Да — нейтралитету и миру, нет — НАТО».

Один из организаторов акции Мартин Руттер раскритиковал поддержку Украины и политику Евросоюза, призвав к выходу страны из ЕС. Кроме того, он возмутился тем, что из-за оказания помощи Киеву австрийские власти сократили социальные выплаты собственным гражданам. Руттер также осудил введенные против России санкции, которые, по его мнению, привели к росту цен на энергоносители. Помимо этого, активист призвал сохранить нейтральный статус Австрии.

По окончании митинга демонстранты с австрийскими флагами и баннерами прошли маршем по центральным улицам столицы.

До этого лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо называл Евросоюз «пережитком прошлого», который необходимо «окончательно ликвидировать». Он также назвал ЕС бюрократическим механизмом контроля, навязанным национальным государствам, которые когда-то были свободными и суверенными.

Кроме того, начальник Генштаба Вооруженных сил Бельгии Фредерик Вансина заявлял, что ЕС намерен затянуть конфликт на Украине до конца текущего десятилетия, чтобы успеть подготовиться к возможному вооруженному противостоянию с РФ без участия Соединенных Штатов.

Ранее на Майдане прошел митинг против Зеленского.

 
Как получить справки от психиатра и нарколога не по прописке? Быстро, без очередей и по закону
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!