Зеленский ввел санкции против президента Олимпийского комитета России

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против президента Олимпийского комитета РФ Станислава Позднякова и главы Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили.

Санкции введены на десять лет. Они включают в себя блокировку активов, прекращение торговых операций, аннулирование официальных визитов, а также бессрочное лишение государственных наград Украины.

В феврале 2026 года Зеленский ввел санкции десяти российских спортсменов.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Такая же позиция была применена и для Олимпиады в 2026 году, несколько спортсменов были допущены на Игры в нейтральном статусе.

Ранее гимн России прозвучал на Кубке мира.