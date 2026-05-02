В Киеве военный устроил стрельбу

В Киеве военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) открыл огонь из-за конфликта на дороге. Об этом сообщает украинский Telegram-канал Insider UA.

По его информации, военнослужащий устроил стрельбу из пистолета после попытки другого водителя перестроиться. На видео, размещенном в канале, запечатлено, как очевидцы скрутили этого бойца ВСУ.

Как пишет украинское издание «Страна.ua», стрельба произошла около ТРЦ «Республика».

23 апреля во Львове задержали мужчину, который открыл стрельбу из окна своей квартиры в высотной многоэтажке. По данным местных Telegram-каналов, он стрелял из револьвера типа «Флобер». Такое оружие не относится к боевому.

18 апреля мужчина открыл огонь по прохожим в Киеве. После этого он ворвался в супермаркет «Велмарт», расположенный у метро «Демеевская», и взял в заложники посетителей. Правоохранители немедленно оцепили здание супермаркета и приступили к спецоперации, в ходе которой преступник был ликвидирован. Украинская генпрокуратура квалифицировала случившееся как теракт. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Киеве произошел взрыв гранаты.