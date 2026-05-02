Мирра Андреева проиграла украинке Марте Костюк в финале турнира в Мадриде

Российская теннисистка Мирра Андреева уступила представительнице Украины Марте Костюк в финале турнира в Мадриде.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 5:7. Матч продолжался 1 час 27 минут. Андреева один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести заработанных.

В полуфинале россиянка переиграла американку Хейли Баптис. Встреча продлилась 1 час 41 минуту и завершилась со счетом 6:4, 7:6 (10:8). По ходу матча Андреева выполнила три подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из четырех. Ее соперница сделала четыре эйса и две двойные ошибки.

Андреева — полуфиналистка турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

Ранее Костюк назвала неидеальным своё состояние перед матчем с Андреевой.