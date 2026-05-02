Словацкая национальная партия (SNS) не понимает и не поддерживает заявления премьер-министра страны Роберта Фицо в пользу евроинтеграции Украины. Об этом заявил ее лидер — вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко — на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Не понимаю того, что Роберт Фицо сказал Владимиру Зеленскому о том, что Словакия поддерживает их вступление в Евросоюз. SNS, конечно, против», — прокомментировал политик содержание сегодняшнего телефонного разговора между словацким премьером и украинским президентом.

В ходе беседы, о которой говорил Данко, Фицо заявил, что Словакия поддерживает стремление Украины стать полноправным членом Евросоюза. Он также согласился впервые за все время руководства правительством посетить Киев, хотя еще совсем недавно его предупреждали об угрозе покушения в случае такого визита.

Российский политолог Александр Асафов, комментируя этот разговор, призвал не придавать ему особого значения и расценивать не как свидетельство начала стратегического партнерства между Братиславой и Киевом, а как пиар-кампанию Зеленского, который из-за отсутствия реальной помощи от союзников выдает каждый звонок за важное событие.

