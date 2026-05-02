Фицо: Словакия поддерживает амбиции Украины по членству в Евросоюзе

Премьер Словакии Роберт Фицо после телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что, несмотря на разногласия, Братиславы и Киева по некоторым темам, поддерживает вступление Украины в Евросоюз.

Премьер-министр сообщил, что его страна «поддерживает амбиции» республики по поводу членства в ЕС.

»Словакия хочет, чтобы Украина была нашим соседом стабильной и демократической страной», — отметил Фицо.

Он добавил, что без согласия Киева невозможно мирно урегулировать военный конфликт с Москвой.

Во время телефонного разговора Фицо и Зеленский договорились провести 4 мая краткую встречу на полях саммита Европейского политического сообщества в Армении. Кроме того, словацкий премьер согласился впервые приехать в Киев по приглашению украинского лидера, несмотря на угрозу покушения. О ней в апреле говорил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.

Ранее были раскрыты детали приезда Фицо на День Победы в Москву.