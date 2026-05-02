Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

В Приморье усилили группировку спасателей из-за ландшафтных пожаров

Таисия Лисковец/РИА Новости

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поручил усилить группировку пожарных в районах, где возникли пожары. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

По информации главы региона, для борьбы с огнем в Партизанский и Ханкайский округа направят 100 и 300 человек.

Кожемяко обязал глав муниципалитетов возглавлять оперштабы на местах и лично контролировать процесс тушения возгораний.

Ранее в Минлесхозе Приморского края сообщили, что Хасанском районе на площади 2 га возник ландшафтный пожар. В министерстве подчеркнули, что это не лесной пожар, что возгорания зафиксированы в стороне от федеральной трассы и что жилым домам и лесному массиву ничего не угрожает.

До этого на территории Еврейской автономной области вспыхнул самый крупный лесной пожар в России. Огонь охватил 51,6 тыс. га тайги.

Ранее россиян предупредили об уголовной ответственности за костер в лесу.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!