В Приморье усилили группировку спасателей из-за ландшафтных пожаров

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поручил усилить группировку пожарных в районах, где возникли пожары. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

По информации главы региона, для борьбы с огнем в Партизанский и Ханкайский округа направят 100 и 300 человек.

Кожемяко обязал глав муниципалитетов возглавлять оперштабы на местах и лично контролировать процесс тушения возгораний.

Ранее в Минлесхозе Приморского края сообщили, что Хасанском районе на площади 2 га возник ландшафтный пожар. В министерстве подчеркнули, что это не лесной пожар, что возгорания зафиксированы в стороне от федеральной трассы и что жилым домам и лесному массиву ничего не угрожает.

До этого на территории Еврейской автономной области вспыхнул самый крупный лесной пожар в России. Огонь охватил 51,6 тыс. га тайги.

Ранее россиян предупредили об уголовной ответственности за костер в лесу.