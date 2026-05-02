Фигуранту коррупционных скандалов прочат высокий пост в киевском угрозыске

РИА Новости: фигурант дел о коррупции Кукос может возглавить угрозыск Киева

Должность начальника уголовного розыска Киева может занять фигурант коррупционных скандалов Евгений Кукос. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники.

«Начальником отдела управления уголовного розыска Киева планируют назначить Евгения Кукоса, который неоднократно попадал в поле зрения медиа из-за подозрений в коррупции и незаконном обогащении», — рассказал представитель российских силовых структур.

Кукос фигурировал в резонансном деле о похищении ценностей на десятки миллионов долларов из дома митрополита Александра Драбинко. Считается, что именно он помог совершить побег главарю бандгруппировки Андрею Никитину. Кроме того, у Кукоса не раз находили незадекларированное имущество на миллионы долларов, отметил источник.

