Фигуранту коррупционных скандалов прочат высокий пост в киевском угрозыске

Должность начальника уголовного розыска Киева может занять фигурант коррупционных скандалов Евгений Кукос. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники.

«Начальником отдела управления уголовного розыска Киева планируют назначить Евгения Кукоса, который неоднократно попадал в поле зрения медиа из-за подозрений в коррупции и незаконном обогащении», — рассказал представитель российских силовых структур.

Кукос фигурировал в резонансном деле о похищении ценностей на десятки миллионов долларов из дома митрополита Александра Драбинко. Считается, что именно он помог совершить побег главарю бандгруппировки Андрею Никитину. Кроме того, у Кукоса не раз находили незадекларированное имущество на миллионы долларов, отметил источник.

До этого бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что в распоряжении журналистов оказались аудиозаписи, сделанные антикоррупционными органами Украины, в которых обсуждаются крупные финансовые потоки вокруг производства беспилотников. По ее словам, украинские политики открыто говорят о импичменте Зеленского.

Позднее в Верховной раде призвали уволить главу СНБО Украины Умерова из-за обнародования новых «пленок Миндича».

Ранее на «пленках Миндича» узнали голос жены Зеленского.

 
Запрет на ИИ для предвыборной агитации, жалобы на домашний интернет и пересадка костей по ОМС. Главное за 2 мая
